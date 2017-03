Plus d'infos sur le spectacle Les Divalala Dans Femme Femme Femme à Paris

Performance vocale, humour et émotion ! Plus femmes que jamais, Les Divalala sont de retour pour une redécouverte décoiffante de grands tubes de la Variété. Accros à la variété sous toutes ses facettes, Les Divalala décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou inoubliables. Femme Femme Femme, leur tout nouveau spectacle, nous entraîne au coeur d'une nuit d'errance, de fièvre et de fête !

Avec leur humour kitsch et chic, leur glam rock et leur sensibilité, Les Divalala, reines de l'a cappella, osent toutes les audaces musicales et chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon à Stromae, d'Ophélie Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé.

Durée : 1h20

Décalé, désopilant et vocalement excellent : une réussite ! Le Monde

Une parenthèse enchantée ! Télérama

Un coup de fouet à la chanson fran?aise ! Le Figaro

Des voix merveilleuses a cappella France 3

Un sacré abattage et des voix exceptionnelles L'Express

Du bagou, des belles voix, Darla Divalala ! Le Figaro Magazine

Audacieux et savoureux ! Le Parisien

On a adoré ! Marie France

Le coup de coeur de la rédaction ! TEVA

Un talent fou ! Épatantes Divalala ! FIP

Trois show-girls signent une prestation de haut vol ! Direct Matin

Virtuose! La revue du spectacle

Viva Les Divalala ! Femme Actuelle

