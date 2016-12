Plus d'infos sur le spectacle Les Divalala à Paris

ANGAMAPROD (Lic. 2-1066222) présente ce spectacle.

Les Divalala Femme, Femme, FemmePerformance vocale, humour et émotion! Plus femmes que jamais, Les Divalala sont de retour pour une redécouverte décoiffante de grands tubes de la Variété.Plus que jamais accros à la variété sous toutes ses facettes, Les Divalala décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou inoubliables. "Femme, Femme, Femme", leur tout nouveau spectacle, nous entraîne au coeur d'une nuit d'errance, de fièvre et de fête !Avec leur humour kitsch et chic, leur glam rock et leur sensibilité, Les Divalala reines de l'a cappella, osent toutes les audaces musicales et chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon à Stromae, d'Ophélie Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé. Metteur en Scène : FREDDY VIAU Durée : 1h20*** Afin de ne pas retarder les contrôles de sécurité, merci de limiter le nombre de sacs. Les colis, sacs de voyage et les valises sont interdits. ***