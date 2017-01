Plus d'infos sur le spectacle Les Dictateurs à Paris

Découvrez ces dictateurs sympathiques et loufoques qui improvisent sous leurs lois absurdes ! En Improvistan, ce pays oublié des atlas géographiques et si petit qu'il n'est même pas inscrit à la Fifa, les citoyens élisent leur président. Mais un putsch fait sombrer la jeune République qui voit se succéder des dictateurs tous aussi sympathiques que loufoques. C'est vous, public, qui imposerez les lois iniques sous lesquelles les dictateurs devront improviser. A Savoir Le spectacle est suivi après l'entracte et pour ceux qui veulent rester d'une mini-pièce de théâtre improvisée.