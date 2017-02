Plus d'infos sur le spectacle Le serment d'hypocrite à Paris

Un médecin mégalomane au possible et ses patients déséquilibrés.

Qui sont vraiment nos médecins ? Le Serment d'Hippocrate est-il toujours d'actualité ? Dans un hôpital un médecin mégalomane soigne à sa façon un défilé de personnages burlesques, absurdes voir surréalistes. Humour grinçant, à la fois plein de légèreté et de poésie, et toujours sur le fil du rasoir.

Avec son écriture toute personnelle, fine, intelligente, corrosive, poétique et noire, Antoine Fouchet vous plonge dans le monde de la médecine, des chirurgiens et leurs patients, à travers des personnages burlesques, absurdes voir parfois surréalistes que personne n'avait encore joué jusqu'à présent, comme ce professeur de science qui vous explique la théorie du retard, un must !

Alors que l'ignoble Jacky montre comment se débarrasser de son fils.... Proche d'un physique et d'un jeu parfois comme celui de Pierre Richard, il n'en demeure pas moins qu'il pratique un humour des plus grinçant, à la fois plein de légèreté et de poésie certes, mais toujours sur le fil du rasoir pour le plus grand bonheur du public. Des sketchs qui nous renvoient à notre quotidien mais avec une dimension nouvelle et qui ne tient qu'à la personnalité d'Antoine Fouchet.

