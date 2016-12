Plus d'infos sur le spectacle Le Rouge Et Le Noir à Paris

Le spectacle Le Rouge Et Le Noir a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

360 Productions (licence en cours) présente

LE ROUGE ET LE NOIR OPÉRA ROCK Au Palace Adaptation et livret : Alexandre Bonstein Compositeurs Chansons : Sorel/William Rousseau Auteurs Chansons : Zazie/ Vincent Baguian Mise en Scène : François Chouquet/Laurent Seroussi Production : 360°Productions (Albert Cohen) Maison de Disque : Universal-Polydor LE ROUGE ET LE NOIR, l' Opéra rock. D'après l'oeuvre de Stendhal. Voici enfin l'adaptation Pop Rock d'un des plus grands chefs d'oeuvres de la littérature romantique. Les amours secrètes et adultères de Julien Sorel et de Mme de Rênal, font écho à des sentiments intemporels et d'une criante actualité. L'ambition, la réussite sociale, la passion, la religion, la jalousie, la séduction, l'amour, la mort, sont les thèmes de cette bouleversante histoire qui met notre âme sens dessus dessous. Joué en Live, par une troupe de chanteurs/comédiens accompagnée d'un groupe de musiciens, ce grand classique revisité dans une mise en scène novatrice et inspirée, devient un Opéra Rock aussi moderne que bouleversant. Projections, images 3D, un son comme dans les concerts, on est loin de la comédie musicale traditionnelle. Des chansons aux textes ciselés, des compositions originales remarquables, une orchestration digne des grands standards anglo-saxons, des comédiens chanteurs hors du commun au service d'un livret exceptionnel ; il est à parier que vous vivrez toute la palette des émotions. Du Rouge, au Noir.