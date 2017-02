Plus d'infos sur le spectacle Le Bourgeois Gentilhomme à Paris

LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière Les très amusantes mésaventures d'un bourgeois trop snob épris de culture et amoureux d'une trop belle marquise. L'idée de fond de la mise en scène c'est que nous sommes tous des « bourgeois gentilshommes » dans notre désir d'être mieux ou autre que ce que nous sommes. Molière montre parfaitement à quel point nul ne s'accepte comme il est. Le comique naît naturellement du décalage entre les paroles et les actions, entre les désirs et les réalités. C'est en cela que Molière est toujours d'actualité, son regard lucide et bienveillant est une invitation à mieux voir et comprendre les petits et grands drames de la vie.