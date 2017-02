Plus d'infos sur le spectacle La Passation Avec Eric Laugerias Et Pierre Santini à Paris

La Passation se passe au mois de mai au Palais de l'Élysée après l'élection présidentielle : un battu, un vainqueur; de la dignité mais la bagarre n'est pas finie...

La Passation raconte cette rencontre intime, secrète, au lendemain des élections présidentielles, entre le Président sortant et le nouvel élu. L'un et l'autre se sentent désormais inscrits dans l'Histoire et mesurent leurs paroles. Pourtant le naturel revient au galop quand l'amertume de la défaite de l'un sécrète des petites vengeances ; quand la victoire de l'autre encourage un sentiment de puissance. Avant de sortir ils attendent leurs épouses qui prennent leur temps. Sont-ils surveillés ? Qui les observe ? Et pendant ce temps, le monde tourne : Washington appelle, Israël se signale...

Cinq ans plus tard, la situation est inversée : le perdant vient d'être élu et l'élu de naguère doit laisser sa place. Les deux hommes connaissent parfaitement le fonctionnement du palais mais la passation de pouvoir n'en sera pas écourtée pour autant : ils mâchent leurs mots comme leurs ressentiments. Le pouvoir use. N'est-il pas lui-même usé ?

La Passation à l'Elysée, c'est L'Evénement 2017.