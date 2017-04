Plus d'infos sur le spectacle L'avare à Paris

L'AVARE de Molière Un homme assis sur son or confond l'argent et le bonheur. Il est drôle sans le vouloir, méchant sans le savoir. Harpagon, l'avare, organise pour ses enfants Cléante et Elise des mariages d'intérêt. Il se réserve, quant à lui, d'épouser la jeune et charmante Marianne. Mais Cléante qui est amoureux de la jeune fille, et Elise, qui s'est fiancée en secret avec Valère, le faux intendant de la maison, refusent d'obéir à leur père. Le trésor de l'avare, volé puis rendu à son propriétaire, permettra d'exercer un chantage grâce auquel l'amour sera vainqueur.