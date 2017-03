Plus d'infos sur le spectacle Hamlet à Paris

TEXTE « HAMLET » Adaptation, traduction et mise en scène de Colette Roumanoff Un jeune prince lucide et charmant, pris en otage par le passé de ses parents, ne réussit pas à échapper à un destin cruel. Un terrible secret de famille lui est révélé par une apparition fantastique. Une vérité étouffée ressurgit. Que faut-il en faire ? Quel est le prix de la vengeance ? Est ce que dès le début les dés sont jetés ? Colette Roumanoff propose une traduction limpide de cette tragédie qui a traversé les siècles en posant d'une manière lumineuse la question du sens de la vie, et aussi celle du sens du théâtre, car en plein milieu de l'action des comédiens arrivent au château d'Elseneur...