« PRESQUE SEUL » de et avec FRED TESTOTL'humoriste, comédien, acteur, auteur, réalisateur, restaurateur, chauffeur, livreur, FRED TESTOT est seul en scène et presque seul dans sa tête pour un ONE MAN SHOW perturbé par un régisseur suicidaire ... Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Ecrit par Fred Testot et Brigitte Tanguy Mis en scène par Brigitte Tanguy Assistée de Billie BoiseauDurée : 1h25

