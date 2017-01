Plus d'infos sur le spectacle François-xavier Demaison à Paris

JEAN-MARC DUMONTET (Lic 2-1005584) ET BITOU PRODUCTIONS PRESENTENT FRANCOIS XAVIER DEMAISON

Qu'il y a t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois... Dix années de rires qu'il va nous raconter, ses dix ans à lui. En 1h30 François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. Comédien génial, entre sketch et stand-up, il crée une complicité unique avec son public.Accès PMR : 01 47 42 94 88