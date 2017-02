Plus d'infos sur le spectacle Florent Peyre à Paris

ARTHUR WORLD ET FRED BAUER (L. 2-1044708) PRESENTENT CE SPECTACLE

Avec Florent Peyre on est au théâtre comme au cinéma ! Il passe d'un personnage sorti d'un film muet, à Super Mario D'un Mafieux imposteur, à un psychopathe à sa maman ! Virtuose de la connerie, il virevolte d'une émotion à l'autre, vous soulève et vous colle au siège en même temps ! Dans une mise en scène bien ficelée, son One Man Show vous procure la même sensation que ses nombreux passages dans « Vendredi Tout est Permis avec Arthur » ou « On n'demande qu'à en rire » celle d'avoir pris une claque, mais qui fait super du bien ! PS : Florent est photovoltaïque, tu le regardes et tu as de l'énergie pour une semaine ! Accès PMR : 0 892 68 33 68