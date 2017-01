Plus d'infos sur le spectacle Fille Au Pere à Paris

Tu as 16 ans et ton père te saoule ?

Tu as un peu (beaucoup) plus et ton ado t'exaspère ?

Ce spectacle est pour toi.

Parents, ados, venez rire en partageant l'univers de Corentine, ado de 16 ans bien dans son époque et de son père, à la ville comme à la scène, dépassé sans le savoir.

Des moments qui parleront à beaucoup d'entre vous !