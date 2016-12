Plus d'infos sur le spectacle Elodie Poux à Paris

Elodie Poux- Le Syndrome du Playmobil One Man Show Auteur : Elodie Poux Mise en scène : Florent Longépé Durée: 60 minutes Une dame de cantine acariâtre, une directrice de théâtre pour enfants hyperactive et cocaïnomane, une mère de famille polyglotte... Les personnages loufoques et leurs univers colorés s'enchaînent dans ce spectacle ou l'art du conte se mêle au stand-up. Entre personnages plus ou moins imaginaires et tranches de vie personnelle, Élodie Poux vous emmènera dans son monde où tout n'est pas que beauté, luxe, calme et volupté mais où vous apprendrez à garder le sourire à toute épreuve, comme le font les Playmobils !