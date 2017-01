Plus d'infos sur le spectacle Carolina - Naissance D'une Etoile à Paris

Amor y Tortilla Productions (L.2-1090965) présente

Carolina - Naissance d'une étoileNOUVELLE VERSION ! Perchée sur ses talons-aiguilles et chassant les chimères de son éventail, Carolina partage ses rêves d'étoile et des éclats de rires avec le public. Toujours pétillante et déjantée, elle dévoile les secrets de son enfance espagnole, ses amours contrariées et ses aventures hollywoodiennes... Accompagnée musicalement et dévotement par son fidèle Chupito, Carolina revisite à sa manière des standards inoubliables de la chanson française et surprend avec des chansons originales écrites pour elle par Christian Faviez, François Zabelski et Roland Romanelli. Mise en scène par Rémi Cotta dans un écrin de lumières signé Thierry Manciet, Carolina propose, avec tout le faste de la diva, un spectacle aussi facétieux que touchant, à l'image de sa personnalité haute en couleurs ! Spectacle tout public !