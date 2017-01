Plus d'infos sur le spectacle Avant De S'envoler à Paris

Le spectacle Avant De S'envoler a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

AVANT DE S'ENVOLERde Florian ZellerMise en scène de Ladislas Chollatavec Robert Hirsch, Isabelle Sadoyan, Claire Nadeau, Anne Loiret, François Feroleto, Léna Breban, Qui a dit que l'amour ne durait pas? André et Madeleine vivent ensemble depuis plus de cinquante ans. Si bien qu'ils ont fini par devenir un seul et même êtr, cimenté par la tendresse et par le temps.Nous les voyons parfois traverser une rue : Ils s'appuient l'un sur l'autre, inséparables, chacun devenant la béquille de l'autre...Mais le temps semble à l'orage, et l'avenir est incertain