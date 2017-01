Plus d'infos sur le spectacle Attifa De Yambole à Paris

Deux collègues bibliothécaires, l'une sourde, l'autre entendante, de retour d'un voyage au Sénégal, nous livrent un conte qu'elles ont écrit et traduit en langue des signes. L'une comme l'autre, en toute naïveté, déballent préjugés et stéréotypes raciaux enracinés dans l'inconscient collectif, mélange d'émerveillement, de paternalisme et d'apitoiement. À cet ethnocentrisme occidental s'ajoutent les clichés qui existent bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants.

Chacune des deux comédiennes s'adressant à son public, les sourds et les entendants partagent et vivent les mêmes émotions, parfois au même moment, parfois avec un léger décalage qui accentue le rapport comique entre les deux personnages. Par un jeu de miroir à double face entre les deux femmes et le public, c'est nous tous qu'elles interrogent sur nos différences.

La représentation du 19 sera suivie d'une rencontre.

Avec :

Conception, écriture Valérie Véril

Adaptation LSF Delphine Saint-Raymond

Avec Valérie Véril et Delphine Saint-Raymond

Collaboration artistique et régie Caroline Blin