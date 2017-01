Plus d'infos sur le spectacle Anthony Kavanagh à Paris

Le spectacle Anthony Kavanagh a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Artistic Record Présente Lic. 2-1056542

Anthony KavanaghSHOWMAN Aux Folies Bergères en décembre 2016 après son succès au Casino de Paris SHOWMAN est un mix entre un show d'humour à l'américaine et l'intimité d'un dîner en tête-à-tête avec Anthony ! Après s'être éteint subitement sur scène à la fin d'un spectacle, Anthony se retrouve dans une salle d'attente, située entre ici et l'au-delà. Il y fait alors la connaissance d'un groupe d'âmes, (le public dans la salle) qui lui, s'apprête à découvrir le plus beau manège qui existe : la vie sur terre. (Anthony s'adressant aux âmes) : " Je ne sais pas ce qui m'attend après, mais je sais ce qui VOUS attend ! Vous allez devenir humain ! On va tricher, tiens. Je vais vous filer des tuyaux pour votre séjour sur terre en vous racontant ce qui m'est arrivé, ça va vous aider ! ". Anthony considère la vie comme un jeu et nous en dévoile les règles...Enfin, plutôt SES règles : un mode d'emploi pour "être humain". Kavanagh à coeur ouvert : Dans ce nouvel opus Anthony nous laisse découvrir ses différents visages : ceux que vous connaissez : le fou imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, le danseur (ou presque) et ceux que vous connaissez moins : le petit garçon toujours aussi curieux, le papa et surtout l'être humain. "Showman" est un condensé de tous les talents d'Anthony : humour, rythme, émotion, tout y est ! Sans être donneur de leçons, Anthony nous fait partager avec lui, de façon décalée et drôle, le plus beau show de l'univers : la vie. Son, lumière, moteur, action, Showtime !!! Auteurs: Anthony Kavanagh et Adrien Piquet-Gauthier