ROBIN PRODUCTION présente (L.2-1060574/3-1060575) ce concert.

AHMED SYLLA AVEC UN GRAND APeut-on rire avec son coeur ? C'est l'Ambitieuse question à laquelle Ahmed tente de répondre dans son nouveau spectacle ! A la manière d'un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d'Aventures " Avec un grand A " dont les rencontres et les situations pour le moins originales vous feront " réfléchir de rire ". Vous entrerez dans l'univers d'un jeune homme qui réussit aussi bien à avoir la tête sur les épaules que dans les nuages. L'enfance, l'adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir. Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse ; Ce caméléon scénique au corps Atypique ne manquera pas de vous Attendrir... " Avec un grand A ". Artiste : Ahmed Sylla Mise en scène par : Caroline DuffauPersonnes à mobilité réduite : 08.92.69.89.26