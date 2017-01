Plus d'infos sur le spectacle 2 Ans Et 3 Jours à Paris

Annabelle, célibataire, bavarde, créatrice de coussins, un rien décalée...

Rémi, vétérinaire, allergique, un rien conventionnel...

Une amitié, jolie, drôle, tendre et tumultueuse. Des reproches, des cassures, des liaisons, des espoirs, un mariage, un quai de gare...

Deux ans et trois jours de leur vie, de leurs peines, de leurs rires, de leurs amours...Juste le temps de pouvoir tendre un miroir à l'autre et d'accepter enfin l'image qu'ils vont y trouver... Et devenir grand, ensemble, peut-être...

Annabelle et Rémi : Une amitié romantique, une histoire, votre histoire, une pure comédie Anglaise... À la Française !

Ils ont dit : Une écriture fine, des dialogues drôles et percutants, une mise en scène inventive, des acteurs étonnants de sincérité et de virtuosité... Que demander de plus? Courez-y!

Quelle magnifique surprise. Une belle histoire pleine d'humour et servie par des comédiens exceptionnels. À ne pas manquer.

Allez-y en courant, c'est captivant. Et le jour où Hugh Grant aura acheté les droits pour en faire un film, vous pourrez dire: J'y étais!

Drôle, émouvant, suspendu... On est bien avec eux. Bravo!