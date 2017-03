Plus d'infos sur le spectacle Revue Dessous Dessus & Champagne à Paris

Du 5 octobre au 31 décembre 2016, Chantal Thomass met le Crazy Horse sens « Dessous Dessus ». Assistée de l'équipe du Crazy Horse, elle proposera quatre tableaux exclusifs et des tableaux iconiques, tel que « God Save Our Bareskin », retravaillés comme des pièces couture pour des effets visuels sans cesse réinventés. Maitresse des lieux, Chantal Thomass apportera également sa touche personnelle jusque dans « l'habillement » des espaces pour offrir une expérience inédite qui plongera les spectateurs dans son univers boudoir. Réservez dès maintenant vos places pour ce show surprenant et follement glamour, qui va bousculer les codes avec élégance, et qui culminera dans un réveillon festif tout en dentelles et porte-jarretelles !

Horaires des shows : 20h15 (Lever de rideau à 20h30) / 22h45 (Lever de rideau à 23h00) / 23h45 (Lever de rideau à 00h00)

Informations pratiques :

Ouvert 365/365

Accès Handicapé

Métro ligne 9 Alma Marceau et ligne 1 George V et Franklin Roosevelt

Ligne RER C - Alma Marceau et RER A Charles de Gaulle Etoile

Du dimanche au vendredi : 20h15 et 22h45

Samedi à 19h, 21h30 et 23h45

CATEGORIE 1 : Formule Crazy Premium 165?

CATEGORIE 2 : Formule Crazy Champagne 125?

Les lundis et mardis à 22h45, 105?

Le prix des places est compris entre : 105.00 et 165.00 ?

Date : mercredi 5 octobre 2016 au mercredi 5 avril 2017

