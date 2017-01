Plus d'infos sur le spectacle Pippo Delbono - Vangelo à Paris

Avec GIANLUCA BALLARÈ, BOBÒ, MARGHERITA CLEMENTE, PIPPO DELBONO, ILARIA DISTANTE, SIMONE GOGGIANO, MARIO INTRUGLIO, NELSON LARICCIA, GIANNI PARENTI, ALMA PRICA, PEPE ROBLEDO, GRAZIA SPINELLA, NINA VIOLI , SAFI ZAKRIA, MIRTA ZE EVIFervente catholique, la mère de Pippo Delbono lui demande d'imaginer un spectacle d'amour. Au seuil de la mort, elle précise : « sur les Évangiles ».L'artiste a grandi en Italie, à Varazze, Ligurie. Il a passé son enfance dans les paroisses, auprès de prêtres qu'il adore. Il a joué Jésus dans les crèchesvivantes, avant d'incarner Dieu lui-même puis le Diable dans le film de Peter Greenaway Goltzius and The Pelican Company. À la prière de sa mère, le poète et comédien répond par une fresque lyrique. Il raconte ses Évangiles, et comment la grâce de la foi, les montagnes qu'elle déplace, la quête de beauté et de réconciliations, s'opposent aux violences, aux massacres que la religion peut justifier.Chien fou de la scène internationale, couronné des prix Europe nouvelle réalité théâtrale, prix Olimpici ou prix de la Critique, Pippo Delbono a voyagé à travers le monde, capté des images, pour revenir avec des chants festifs de musiques tziganes qu'il mêle à des airs classiques, sacrés ou non.Il a filmé les visages de réfugiés. Il fait le récit de leur martyr. Il joue des contrastes, il coordonne dans des éclats de rire un florilège de fulgurances et de visions, auquel participe toute sa compagnie, figures emblématiques de l'humanité. Après Il Silenzio ; Dopo la battaglia ; La Menzogna ou Orchidées, Pippo revient au Rond-Point, plein d'une foi trempée d'humour. En maître de cérémonie, il célèbre une fête sacrée ponctuée de diableries, une messe laïque aux tableaux sidérants.POUR DONNER UN MESSAGE D'AMOUR.