De INGRID ASTIERAdaptation et mise en scène GÉRALD GARUTTIAvec PIERRE RICHARDÉCOUTE LA NUIT QUI MARCHEIl débute au théâtre avec Vilar, assure les premières parties de Brassens. Pierre Richard devient vite un acteur solaire, distraction hissée au rang de poème, dans ses films comme Le Distrait ; Le Jouet ; Le Grand Blond ; Les Compères. Au Rond-Point, il jouait seul en scène Détournement de mémoire (2003) et Pierre Richard III (2012). Il s'aventure dans un nouveau monde, une terre inconnue ; la nuit, ses impasses à noctambules et à chats gris. Effleurer les étoffes de la nuit et ses fantasmes. Ses versants érotiques, cosmiques, cauchemardesques.Ses fantômes, Nerval, Bashung, Baudelaire.L'écrivaine Ingrid Astier lâche ses romans noirs et s'attaque à la nuit, compose un bréviaire, abécédaire des charmes nocturnes. L'auteur et metteur en scène Gérald Garutti a fréquenté à Londres les nuits envoûtantes de Shakespeare, Dostoïevski, Edgar Poe. Il construit un chemin de mots, un écrin à l'acteur Pierre Richard. Il dévoile une autre face de ce Pierrot lunaire, par une échappée imaginaire où scintille la lumière. C'est un monde fantastique qui s'ouvre, peuplé de démons et de merveilles, un voyage à l'orée de la nuit. La présence vivante du comédien funambule s'inscrit au coeur d'un film onirique, réalisé pour le spectacle. La grâce féminine surgit aussi dans cette nuit, avec les mouvements d'une danseuse, corps céleste, émouvant et mouvant..