Plus d'infos sur le spectacle Paris Merveilles

Dans un Lido complétement redécoré pour votre plaisir et votre confort, la nouvelle revue "Paris Merveilles" signée Franco Dragone, bouscule tous les clichés.

Dernier maillon de l'évolution du genre "cabaret", le fleuron de la revue parisienne "Paris Merveilles" s'appuie sur les dernières innovations technologiques en matière de son, éclairage, machinerie et effets spéciaux. Sublimées par des costumes somptueux, suivez les légendaires Bluebell Girls et revisitez les adresses emblématiques de la ville lumière.

Un voyage de rêve à ne pas manquer.