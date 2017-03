Plus d'infos sur le Paris Merveilles - Dîner Spectacle

Dans un Lido complétement redécoré pour votre plaisir et votre confort, la nouvelle revue "Paris Merveilles" signée Franco Dragone, bouscule tous les clichés. Dernier maillon de l'évolution du genre "cabaret", le fleuron de la revue parisienne "Paris Merveilles" s'appuie sur les dernières innovations technologiques en matière de son, éclairage, machinerie et effets spéciaux. Sublimées par des costumes somptueux, suivez les légendaires Bluebell Girls et revisitez les adresses emblématiques de la ville lumière. Un voyage de rêve à ne pas manquer. Menus automne-hiver du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.A noter : 2 formules au choixa) Diner-spectacle à 19h00 (selon menu et catégories)b) Revue -spectacle (sans diner) : 21h ou 23h / Coupe de champagne ou demi-bouteille de champagneDINER SPECTACLESOIREE TRIOMPHE (catégorie 1) Accueil et emplacement privilégiés, programme de la revue, eau minérale, café et mignardisesAmuse-Bouche : Ballotin de saumon fumé au poivre vert, crème acidulée, copeau de caviar*****Foie gras poêlé au vin chaud, figue et poire caramélisées, tuile au grué aux quatre épicesOuCocktail de homard, semoule de blé aux légumes croquants, sucrine et pommes granny au balsamique*****Saint-Jacques poêlées au kumquat confit et cardamone, tarte fine végétaleOuTournedos de boeuf aux poivres rares, poêlée de gnocchis aux champignons et pousses d'épinard, tuile de parmesan*****Transparence de pamplemousse amande OuVolute aux deux chocolats(Créations de la maison Lenôtre)******1/2 bouteille de Champagne Ruinart ou Taittinger*SOIREE CHAMPS-ELYSEES (catégorie 2)Fraîcheur de tourteau au gingembre, raviole d'ananas et pomelosOuFoie gras de canard, déclinaison d'artichauts, vinaigrette périgourdine à l'huile de noix Ousabayon d'écrevisses façon thermidor, trompettes et girolles *****Cabillaud rôti et brandade aux oignons doux caramélisés, poireaux sifflets OuFilet de canette lustré au miel d'agrumes, mangue et navet caramélisé, polenta dorée au parmesan OuPièce de veau au vin jaune, mille-feuille de pommes Amandine et céleri boule*****Vacherin noisette cassisOuTarte tout citronOuOpéra(Créations de la maison Lenôtre)*****1/2 bouteille de Champagne Brut 1er cru*SOIREE ETOILE (catégorie 3) Fine crème de marrons, royale de champignons, magret fumé, éclats de châtaignesOuRafraîchi de crevettes, panacotta coco, riviera exotique passion*****Saumon soufflé, émulsion Champagne, petits légumes colorésOuSuprême de volaille fermière, sauce tartuffon, écrasé de pommes de terre, légumes verts à la française*****Crousti-fondant praliné, crémeux lacté Guanaja et noisettes sabléesOuL'éclair façon duchesse, compotée de cerises griottes, crème légère pistache*****Une coupe de Champagne + 1/2 bouteille de vin** L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.REVUE - SPECTACLE21h ou 23hCatégorie 1 = Demi bouteille de champagne + spectacleCatégorie 2 = Coupe de champagne + spectacle