Plus d'infos sur le spectacle Paris Merveilles

REVUE "PARIS MERVEILLES"Créée et mise scène par Franco DragoneUn hommage unique à l'élégance et aux trésors de Paris !La machinerie exceptionnelle donne vie à des décors époustouflants. C'est toute une ville qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières de l'espace et du temps. Une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux.Les chorégraphies cadencées menées par les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys s'enchaînent à un rythme effréné. Les chapeaux extravagants et les costumes majestueux sont ornés des plus belles plumes et scintillent de mille feux. Osez un autre regard sur l'Art Nouveau, faites escale au pied de notre célèbre Dame de fer, admirez les défilés haute couture...LE LIDO VIBRE POUR PARIS !REVUE SEULE 21h (accueil à partir de 20h30, spectacle à 21h) Catégorie 1 : spectacle + 1/2 bouteille de Champagne*Catégorie 2 : spectacle + 1 coupe de Champagne *ou 23h (accueil à partir de 22h45, spectacle à 23h)Catégorie privilège : service premier (disponible à 23h seulement) accueil coupe file et emplacement privilégié, spectacle avec 1/2 bouteille de Champagne Ruinart ou Taittinger , macarons et programmeCatégorie 1 : spectacle + 1/2 bouteille de Champagne*Catégorie 2 : spectacle + 1 coupe de Champagne ** L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.PRÉPAREZ AU MIEUX VOTRE VENUE AU LIDO :· Il est interdit de photographier, de filmer et d'enregistrer le spectacle.· Les enfants sont les bienvenus à partir de 4 ans.· Une tenue de ville est exigée. Les shorts, bermudas, chaussures et tenues de sport sont interdits.· Le vestiaire est inclus dans toutes nos prestations.ACCÈSMetro ligne 1 - station George VRER A - station Charles de Gaulle ÉtoileParking public à proximité