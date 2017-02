Plus d'infos sur le spectacle On A Fort Mal Dormi à Paris

D'après LES NAUFRAGÉS ET LE SANG NOUVEAU EST ARRIVÉ de PATRICK DECLERCKAdaptation et mise en scène GUILLAUME BARBOTAvec JEAN- CHRISTOPHE QUENONNE PAS SOMBRER. ÊTRE, TOUT DE MÊME.Tour Saint-Jacques, à Paris, un homme attend le bus de ramassage. Il fait froid. Il vient du Nord, pas de boulot. C'est ce qu'il prétend. En réalité, Patrick Declerck est un infiltré. Il est ethnologue, il deviendra plus tard psychanalyste à la mission France de Médecins du Monde ainsi qu'à l'hôpital de Nanterre.Mais ce soir d'hiver, pour savoir ce qu'il se passe réellement dans les centres d'accueil de SDF, il s'habille en clochard et se fait ramasser. Il plonge dans le vaste océan de la misère humaine pour approcher ces êtres déclassés, délaissés qui tentent de survivre dans un monde qui les méprise. Plus tard, Declerck écrira Les Naufragés, avec les clochards de Paris, puis Le sang nouveaué, sous-titré L'Horreur SDF. Ces deux textes de l'écrivain constituentl e matériau de base du spectacle-manifeste de la compagnie Coup de PokerAprès L'Évasion de Kamo ; Club 27 ; Trenet par là ou Nuit, lauréat du prix des lycéens du Festival Impatience 2015, le metteur en scène Guillaume Barbot adapte et dirige le récit. Il engage un travail nécessaire ; partager un témoignage édifiant et lucide. Représenter un bout d'humanité, sa maladie et sa folie.Ne pas construire un spectacle militant, mais dresser les portraits parfois tendres d'un monde sans tendresse. Avec ses puanteurs et ses guerres, avec ses trêves et ses dégoûts, ses solitudes et ses deuils.Le scandale, aussi, d'une humanité oubliée..