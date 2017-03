Plus d'infos sur le spectacle Moi, J'Aime Le Music Hall à Paris

« MOI J'AIME LE MUSIC HALL » De Trenet à Stromae

Spectacle musical de Gérard Chambre

Conception et mise en scène : Gérard CHAMBRE

« Moi j'aime le music-hall » chantait Charles Trenet dans les années 60, saluant par cette chanson tous ses confères et amis chanteurs :

Montand, Bécaud, Piaf, Aznavour...

Tous ceux qui dans la longue tradition de la chanson fran?aise ont enchanté par leurs chansons, de génération en génération, grand parents, parents et enfants....Des milliers de chansons volent dans notre mémoire restant gravées à jamais dans notre coeur, ponctuant tous les instants importants de notre vie :

Chansons de Fête, chansons d'Amour, chansons de Jeunesse

complaintes des bons et mauvais jours, chansons d'Espoir, chansons de Bonheur...A travers des extraits de plus de 80 chansons et d'une soixantaine de chanteurs (de Brel à Julien Clerc, de Barbara à Fran?oise Hardy, de Claude Fran?ois à Alain Souchon...), nous vous proposons de retrouver ces refrains qui ont illuminé votre vie, de partager avec nous ces petites « madeleines musicales » et de les chanter à tue-tête... Juste pour le plaisir...

Et comme le chante si bien Julien Clerc les chansons sont faites pour être.

Réservez vos places de theatre pour : MOI, J'AIME LE MUSIC HALL - MAXIM'S

Le prix des places est compris entre : 13.30 et 34.50 ?

Date : lundi 6 février 2017 au lundi 27 mars 2017