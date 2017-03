Plus d'infos sur le spectacle Love Letters à Paris

Tout au long de leur vie Melissa et Andy se sont aimés de loin, par correspondance, sans jamais pouvoir être ensemble. Le destin, la vie, les rencontres les ont rapprochés puis éloignés. Jamais ils n'ont cessé de s'écrire. Au fil de leurs échanges, on ressent l'amitié taquine de l'enfance, la passion adolescente, la complexité des sentiments mêlée aux espoirs et désillusions de l'âge adulte. Leur relation épistolaire est à la fois drôle, tendre et d'une réalité bouleversante.

Auteur : A. R. Gurney

Adaptation : Alexia Perimony

Metteur en scène : Stéphanie Fagadau

avec Jean Piat et Mylène Demongeot

