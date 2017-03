Plus d'infos sur le spectacle Le Monde D'Hier à Paris

LE MONDE D'HIER

de Stefan ZWEIG

Adaptation Laurent SEKSIK

Adapté du texte original « Le Monde d'Hier »

Edition Les Belles Lettres - Traduction Jean-Paul ZIMMERMANN

Mise en scène Patrick PINEAU et Jérôme KIRCHER

Collaboratrice à la mise en scène Valérie NEGRE

Scénographie et lumières Christian PINAUD

« Le Monde d'hier », l'autobiographie de Stefan Zweig, est un livre-phare. Seul des grands textes de l'auteur de « Lettre d'une inconnue » à n'avoir jamais été adapté au théâtre, ce récit d'une vie dans le siècle embrasse toutes les splendeurs et les catastrophes de l'Europe depuis l'époque de la grandeur de Vienne jusqu'à son anéantissement. A la fois chant du cygne et message d'espoir, ce texte s'y avère d'une poésie et d'une puissance inouïes. Aujourd'hui plus que jamais, la voix de Zweig, éteinte un soir de février 1942, nous manque. Le projet de ce spectacle, adapté par Laurent Seksik (auteur des « Derniers Jours de Stefan Zweig ») et joué par Jérôme Kircher, est de la faire à nouveau entendre et de faire revivre sous nos yeux un monde étincelant et perdu.

