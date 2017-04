Plus d'infos sur le spectacle Le médecin malgré lui à Paris

Comédie Représentée pour la première fois à Paris sur le théâtre du Palais Royal le 6 août 1666 par la Troupe du Roi, Molière signe ici la plus célèbre de ses farces. Sganarelle est un bûcheron ivrogne et facétieux que son épouse Martine fait passer pour un médecin fou qui ne se reconnaît comme médecin qu'après avoir été battu. Il en découle une série frénétique de quiproquos et de comédies de situation irrésistibles.

Parce que « Le Médecin malgré lui » est la pièce qui m'a fait aimer le théâtre... Parce que Sganarelle ressemble aux personnages exubérants, comiques et poétiques sortis tout droit du folklore russe qui ont baigné mon enfance auprès de ma Babouchka... Accordéons, guitares, chants, harmonica, cajon et balalaïkas sont les ingrédients de ce spectacle haut en couleurs et plein de joie !!