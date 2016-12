Plus d'infos sur le spectacle La Peur à Paris

Le spectacle La Peur a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

LA PEUR Mise en scène Elodie MenantAvec Hélène Degy, Aliocha Itovich, Ophélie MarsaudStefan Zweig excelle dans la description des tourments intérieurs de ses héros. Sa nouvelle, La Peur, en est le meilleur exemple. Construit comme un roman à suspense, la pièce se déroule au rythme haletant des angoisses d'Irène, jeune femme adultère traquée par l'étrange compagne de son amant. Manipulation ? Hallucination ? Comment échapper à cette tourmente sans fin ? On assiste au vacillement d'un couple qui ne se comprend plus... jusqu'au dénouement, véritable coup de théâtre. Cette pièce, à l'esthétique cinématographique, s'inspire de l'univers d'Hitchcock, notamment du remarquable film Fenêtre sur cour. Un spectacle palpitant. Un thriller amoureux à la Hitchcock. Saisissant, il nous interroge sur le mensonge, la honte et la relation de couple. Un chef-d'oeuvre de Stefan Zweig. Admirable ! On est tenu en haleine (F. Ferrand Europe 1) La mise en scène relève du génie, les acteurs sont prodigieux. (Vaucluse Hebdo) Splendide adaptation (Froggy's delight) Terriblement audacieux (La Provence)