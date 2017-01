Plus d'infos sur le spectacle La Baignoire De Velours à Paris

Conception et scnéographie SOPHIE PEREZ et XAVIER BOUSSIRONAvec GILLES GASTON-DREYFUS, SOPHIE LENOIR, STÉPHANE ROGER, MARLÈNE SALDANALOIN DE LA FUREUR DU MONDE.Ils détestent le théâtre.Ils n'en font pas, ils le défont, ou le contrefont. Ils détestent les mots « bordel », « déglingue » ou « foutraque » qu'on accole àleurs oeuvres. Sophie Perez et Xavier Boussiron, activistes de l'irrévérence,créent des mondes à monstres. Cauchemars narquois peuplés de créaturessorties des films d'horreur d'Argento, avec vieux airs des Carpenters et parodies d'une littérature sacrée aux confins du ridicule. La compagnie du Zerep raffole du cadre friable des cabarets à miroirs déformants, cirques où s'enchaînent les numéros et les ratages ; conférences vivifiantes, chutes libres de génies du geste poétique abrupt et de ringards à perruques, sanglants combats de coqs d'une culture étalon.Ensemble, ils ont écrit, entre autres, Détail sur la marche arrière ; Le Coup du cric andalou ; Gombrowiczshow.Au Rond-point, on a vu Oncle Gourdin ; Enjambe Charles et Prélude à l'agonie. Sophie Perez, scénographe, metteur en scène, et Xavier Boussiron, musicien, plasticien, complotent trois performances. Ils érigent des machins bizarres, formes hybrides, triturées depuis les conventions du music-hall ou du peep-show.Tout vole en éclats. Écritures scéniques et théâtrales toujours expérimentales, dotées d'un humour féroce. Au spectateur de prendre le risque, d'accepter une épreuve nouvelle. Il sera question de la beauté, du théâtre, de la danse ou du domptage. Titres, thèmes, contenus provisoires. Tout est à venir et le pire, sûr, est un grand art.À VOIR AUSSI : BIOPIGS, UN SPECTACLE DE SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON DU 11 AU 23 AVRIL EN SALLE RENAUD-BARRAULT