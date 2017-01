Plus d'infos sur le spectacle L'idiote à Paris

L'idioteUne pièce de Marcel AchardMise en scène de Denis SouppeAvec : François Bureloup , Marie Utreh, Alain Peron, Noufel Frikha, Denis Souppe, Pascale Bokey. Dans les années 60, Josefa, jeune et ravissante petite bonne, est retrouvée nue aux côtés de son amant mort. La justice partiale voit en elle la coupable idéale et tente de l'inculper à tout prix. Arrivera t'elle, malgré sa naïveté et des des preuves qui l'accablent, à démontrer son innocence ? A la fois intrigue policière et comédie, MARCEL ACHARD signe ici une de ses plus belles pièces, aux rebondissements savoureux et aux dialogues ciselés. LE POINT : « Reparties, quiproquo, crime, vaudeville et suspense, rien ne manque à la panoplie jusqu'au dénouement final. Les acteurs se régalent et le public avec... Pièce à (re)découvrir avec jubilation. » DIRECT MATIN : « Cette intrigue policière est reprise par une troupe énergique.... Une affaire à suivre entre suspense, rebondissements et répliques cocasses. » CHRISTINE BRAVO : « Marcel Achard, en pondant l'Idiote, nous a fait un cadeau aussi poilant qu'inestimable. » JEAN LAURENT COCHET : « Ils sont tous absolument parfaits, fidèles à l oeuvre et à ses personnages. Bravo à tous, vous nous faîtes du bien. » SORTIRAPARIS : « L'Idiote relève le défi avec brio et offre un spectacle convaincant et drôle. » REGARTS : « Marie Utreh apporte grâce, naturel, ingénuité et rouerie au personnage de Josefa avec un physique et des intonations qui font irrésistiblement penser à Brigitte Bardot. Toute la distribution est à l avenant, c'est certainement une des raisons du succès de cette reprise. » CULTUREZVOUS : « Une comédie au texte joliment ciselé et interprétée par une troupe qui ne cache pas son plaisir à jouer. » RADIO CLASSIQUE (Christian MORIN) : « Une des pièces les plus drôles de Marcel Achard. Marie Utreh, très jolie et très bonne comédienne... Gros Succès !»