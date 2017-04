Plus d'infos sur le spectacle L'abattage Rituel De Gorge à Paris

De DENNIS KELLYMise en scène CHLOÉ DABERTAvec BÉNÉDICTE CERUTTI, GWENAËLLE DAVID, MARIE-ARMELLE DEGUY, OLIVIER DUPUY, SÉBASTIEN EVENO, JULIEN HONORÉ, ARTHUR VERRETLE RESTE DU MONDE EST DU BÉTAIL.Gorge est un type bien, simple, moral. Dans le doute, il fait ce qui lui semble juste. Il n'en tire aucun avantage. Jusqu'au jour où il se trouve devant une occasion unique : son employeur est au bord de la faillite et c'est à Gorge de choisir, le sauver ou le sacrifier. Mais il faut en passer par le mensonge. Gorge découvre alors l'envers du décor, puis l'exploite jusqu'à devenir l'une des plus grandes fortunes du monde. À quel prix et jusqu'où ? Envers et contre quoi ? L'épopée de Dennis Kelly, langue acérée, crue, urbaine, dresse le portrait du cynisme en marche, de la soif de pouvoir et de puissance débarrassée de tout principe éthique. Gorge éprouve la liberté, sans conscience d'agir dans la dévastation, au mépris du monde.Après Love and Money ; ADN ou Débris pour le théâtre, le britannique Dennis Kelly, quarante-six ans, a écrit et produit pour la télévision la série Utopia.Ses pièces et adaptations remportent prix et succès à Londres, Paris ou Broadway, du Royal Court Theatre au Rond-Point, où Chloé Dabert a mis en scène hors les murs Orphelins, lauréat du Festival Impatience 2014. Formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, la metteuse en scène aujourd'hui associée au Quai, Centre dramatique national d'Angers et au CENTQUATRE à Paris, se penche sur les failles d'un système qui érige en maîtres les arrogants sans scrupules.