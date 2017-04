Plus d'infos sur le spectacle 31 à Paris

31UNE COMÉDIE (MUSICALE) INHABITUELLE POUR RACONTER UNE AMITIÉ EXTRAORDINAIRE Dans « 31 », c'est le passé qui fait avancer l'intrigue ! Le public suit un jeu de piste à travers le temps, où le Happy End sera un Happy Beginning... Il y a 10 ans, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de passer ensemble les 31 décembre à venir, et pas forcément pour fêter le nouvel an ! On les découvre le 31 décembre 1999. C'est une de leurs réunions rituelles, une photo supplémentaire de leur amitié... jusqu'à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique. Avant qu'ils n'aient pu s'expliquer, et qu'on comprenne les sources de ce grand ras-le bol amical, nous allons remonter le temps avec eux, de 31 décembre en 31 décembre, jusqu'à leur premier réveillon en 1979. Ils auront alors 8 ans, 13 ans, 16 ans et 25 ans ! Au moment où l'on s'y attend le moins, on reviendra à leur dispute de 1999 pour un dénouement inespéré. Auteur : Gaëtan Borg et Stéphane Laporte Metteur en scène : Virginie Lemoine Musique : Stéphane Corbin Avec Carole Deffit, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, Fabian Richard