Plus d'infos sur le spectacle F. Say - M. Amalric - S. Bagcan à Paris

Gratuit pour les moins de 9 ans

Fazil Say composition et piano Mathieu Amalric lecture Selda Badcan chant Fazil Say rend un hommage en musique au poète Nazim Hikmet, en compagnie de Mathieu Amalric et de la grande chanteuse turque Selda Badcan« Ferveur, combat, espoir » Trois mots qui soulignent la vie hors du commun du grand poète turc Nazim Hikmet entre un élan passionné de liberté pour son pays et de justice pour son peuple.Artiste de tout son être mais aussi citoyen constamment sur la brèche, Fazil Say ne ménage pas son énergie et son imagination quand il s'agit de grandes causes. L'hommage à Nazim Hikmet en est une, de taille. Le poète turc (1902-1963) lutta toute sa vie pour la liberté et paya son engagement de nombreuses années d'emprisonnement. Initiateur du vers libre dans son pays, ami de Tzara, Eluard et Aragon, il offre, par l'ampleur de sa production et le souffle de son inspiration, une manière d'équivalent dans la Turquie du XXe siècle d'un Victor Hugo. Avec la parole de Mathieu Amalric et la voix de Selda Badcan, Fazil Say met son talent d'interprète au service de cet humaniste fervent et figure majeure des Lettres, n'oubliant pas de mêler quelques-unes de ses puissantes compositions, toujours sincères.