Plus d'infos sur le spectacle Desirs à Paris

Billet non daté valable du jeudi au samedi jusqu'au 30 décembre 2016 (hors dates spéciales 24/12, 31/12, 14/02...)-L'enregistrement de la réservation auprès du Crazy Horse est impérative au numéro suivant : 01.47.23.32.32 sous réserve de disponibilités à la date choisie. Glamour, chic, sensualité... Qualifié par la presse internationale d'« ode à la féminité » et de « délice visuel », le Crazy Horse, le plus glamour des cabarets parisiens, dévoile ses charmes avec son spectacle, Désirs, dont la mise en scène est signée Philippe Decouflé et la direction artistique Ali Mahdavi. Les courbes parfaites et les cambrures mythiques des magnifiques danseuses, sublimées par les jeux d'ombres et lumières dont seul Le Crazy détient le secret, vous transportent dans un univers chic et sensuel pour 90 minutes d'envoûtement total. Maison de Création incontournable, aimée et prisée des célébrités et artistes du monde entier, le Crazy Horse vous accueille tous les jours au 12, avenue George V dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et des Champs Elysées. Laissez-vous séduire par le charme « fou » du Crazy Horse !Le nouveau spectacle du Crazy Horse, signé Philippe Decouflé & Ali Mahdavi. Féminité, créativité et audace ...Catégorie 1 : Crazy Prémium Spectacle en catégorie unique avec ½ bouteille de champagne supérieur ou deux consommations par personne Assortiment de 5 amuse-bouche par personne ********************* Catégorie 2 : Crazy Champagne Spectacle en catégorie unique avec ½ bouteille de champagne "Cuvée Crazy" ou deux consommations par personne ********************** Catégorie 3 : Crazy Show Seul Le spectacle seul en catégorie uniquedéconseillé aux enfants de moins de 16 ans.