Plus d'infos sur le spectacle Depaysement à Paris

Texte, mise en scène et interprétation ASCANIO CELESTINIEt avec VIOLETTE PALLAROInterprète italien/français PATRICK BEBIAccordéon GIANLUCA CASADEIJE M'APPELLE ASCANIO CELESTINI.Il se présente, d'où il vient, et de qui. Il déploie toute la lignée ; la grandtante, qui enlevait des mauvais sorts et racontait des histoires de sorcière. La grand-mère, Marianna, née à Anguillara Sabazia. Le grand-père, charretier à Trastevere, devenu invalide du travail après un accident, qui a fini par occuper le cinéma Iris à Porta Pia, homme à tout faire. Et ses parents. Il se raconte, il dit tout. Son père répare des meubles anciens, sa mère a été coiffeuse dans un salon où d'après une légende le roi d'Italie se serait fait coiffer. Ascanio Celestini, sur scène, dessine la galerie des portraits vivants d'une Italie grouillante, Rome flamboyante d'un peuple fier, humilié, enragé, révolté ou exalté.De Celestini, David Murgia présente Discours à la nation au Rond-Point en 2014, déflagration immédiate et prix de la critique en Belgique. Deux de ses romans ont été traduits en France sous les titres La Brebis galeuse et La Lutte des classes. Réalisateur, il reçoit le prix spécial du festival du film italien d'Annecy pour son film La Pecora Nera. Auteur de Fabbrica, comédien, compositeur, intellectuel, performeur, Celestini s'impose sur la scène internationale comme le descendant des activistes d'un théâtre politique. Dario Fo, Pippo Delbono, Pasolini. En scène, avec une comédienne, un accordéoniste et son interprète Patrick Bebi, Dépaysement explore et expose tout un univers, donne une voix à ceux qu'on n'entend pas. Langue savoureuse, drôlerie acerbe, rythme tenu, Celestini poursuit une oeuvre majeure dans le courant singulier du théâtre-récit qui refait le monde.