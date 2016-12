Plus d'infos sur le spectacle Crazy Horse et Bateaux-mouches à Paris

Billet non daté -L'enregistrement de la réservation de votre dîner-croisière auprès du Crazy Horse est impérative au numéro suivant : 01.47.23.32.32 sous réserve de disponibilités à la date choisie. Spectacle au CRAZY HORSE APRES le DINER CROISIERE - Bateaux-Mouches : Pont de l'Alma, 75008 PARIS.* hors dates spéciales (31/12, 14/02... : dates non exhaustives)Venez découvrir le Crazy Horse, le plus glamour des cabarets parisiens, et son spectacle Désirs, signé Philippe Decouflé et Ali Mahdavi. Les courbes parfaites des magnifiques danseuses, sublimées par les jeux d'ombres et lumières dont seul Le Crazy détient le secret, vous transporteront dans un univers chic et sensuel pour 90 minutes d'envoûtement total.. Du Dimanche au Vendredi /hors vendredis d'automne19H30 Embarquement Quai de l'Alma 22H45 Spectacle Crazy Horse Les Samedis hors période estivale :19H30 Embarquement Quai de l'Alma 23H45 Spectacle Crazy Horse La confirmation des horaires s'effectue au moment de la réservation. Tenue habillée exigée : veste et cravate de rigueur Menu (Sous réserve de changement de produits en cours de saison)Apéritif et mises en bouche***Bloc de foie gras de canard, petit pain multi-céréales, réduction balsamique Ou Sot-l'y-laisse de dinde confit, salsifis en mousseline et jus de veau Ou Assiette de saumon fumé de l'Atlantique, bouquet de mesclun Ou Velouté Dubarry mousseux, émulsion café et mini-croûtons* Ou Vol au vent aux coquillages, pousses d'épinard***Tournedos de canard aux 5 baies, pommes de terre grenaille rôties Ou Dodine de pintade rôtie, farcie pommes et raisins, mélange forestier Ou Pavé de sandre rôti, assortiment de légumes de saison Ou Pavé de cabillaud en vapeur douce, beurre à l'orange et au romarin Ou Farandole de légumes de saison et son bouillon***Duo de fromages de saison***Le Paris-Brest classique Ou St-Honoré revisité glacé praliné, coque de macaron et crème montée Ou Le rectangle nougat-abricot, crème anglaise pistache Ou Palet pur cacao, ganache au chocolat au lait Ou Tarte fine aux pommes, quenelle de vanille***Café ou ThéVins au choix (1 bouteille pour 2 personnes) Blanquette de Limoux AOC Castel Mouche, Vieilles vignes de l'Amiral Lussac Saint Emilion, AOC Bourgogne Aligoté, La Chablisienne Eau minérale, jus de fruitsdéconseillé aux enfants de moins de 16 ans.