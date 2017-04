Plus d'infos sur le spectacle Biopigs à Paris

Conception et scénographie SOPHIE PEREZ et XAVIER BOUSSIRONAvec SOPHIE LENOIR, STÉPHANE ROGER, MARLÈNE SALDANA, ERGE YUBIENVENUE À LA BOUCHERIE, VOUS DANSEZ MADEMOISELLE ?Un centre de remise en forme pour ego dévasté, c'est leur aire de jeu. Un refuge à gueules cassées, imitateurs et créatures. Peggy Guggenheim amarre sa demi-gondole à roulettes, croise Ludwig II de Bavière, Duras et Lacan.Concours de sosie et déboulonnage de statues, tous défilent sous le regard mou d'une sorte de Jabba de Star Wars qui dégueule sa drôle de bave de pétrole. Avec Biopigs, la compagnie du Zerep s'invente une nouvelle cour des miracles. Elle assume une recherche de la beauté au sein d'un jeu de massacre ; libre service de frayeurs et de mystères. La pièce-performance ouvre le côté obscur de la farce d'être quelqu'un, d'avoir un nom dans la lumière. Elle fait exploser les bagages culturels, classiques et contemporains. Elle plastique les vaches sacrées, vieux aînés ou vaines mondanités.Xavier Boussiron, issu des Beaux-Arts de Bordeaux, est performeur, musicien.Sophie Perez, ex-pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, diplômée de l'ESAT, est plasticienne, metteuse en scène. Leurs comédiens, génies de la monstration de foire, font le reste. Les artistes du Zerep ont ravagé Chaillot, Beaubourg, Avignon. Ils ont posé au Rond-Point des bombes d'anti-théâtre, Prélude à l'agonie, Enjambe Charles ou Oncle Gourdin. Ils mettent fin aux privilèges et au respect dû aux valeurs sûres. Ils agrandissent dans l'hilarité leur galerie des modèles du ravage d'exister. Et la fête décomplexée d'une histoire de l'art par le rire emporte tout.À VOIR AUSSI : LA BAIGNOIRE DE VELOURS, UN SPECTACLE DE SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON DU 10 AU 29 JANVIER SALLE JEAN TARDIEU. BIENVENUE À LA BOUCHERIE, VOUS DANSEZ MADEMOISELLE ?