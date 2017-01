Plus d'infos sur le spectacle Aglae à Paris

Texte et mise en scène JEAN-MICHEL RABEUXD'après LES MOTS D'AGLAÉAvec CLAUDE DEGLIAMEParoles crues d'une femme libre, Aglaé raconte soixante ans de prostitution.À douze ans déjà, elle jouait à monnayer ses services. Les copains de son frère, à Sarcelles, HLM familial où elle grandit. Le Bois, la Madeleine, l'avenue Foch. Puis les rues de Marseille, un rez-de-chaussée où elle reçoit encore, à soixante-dix ans. Elle a tout fait, Aglaé, elle déballe tout. Les parties SM, les chiens, le milieu, les flics. Grande viveuse, elle a aussi beaucoup lu. D'Ormesson, Dolto, Simenon. Elle hait la législation autant que le maquereautage. Elle rit par éclats, se souvient des ficelles d'un métier qui l'a grandie, rendue forte et heureuse. Scandaleuse, Aglaé.Auteur et metteur en scène, Jean-Michel Rabeux rencontre dans le sud la prostituée septuagénaire. Six heures d'entretien et quelques verres de rosé plus tard, il découpe, agence la partition authentique que Claude Degliame, comédienne et égérie, saisit à bras-le-corps. La scène se transforme en élégant cabaret, les chaises remplacent les gradins, Claude Degliame déambule entre les tabourets de bar. Les noms et les lieux ont été modifiés, afin que la famille de la dame ne s'y reconnaisse pas. Élémentaire délicatesse. Aglaé remet à plat et en cause les certitudes et les préjugés partagés sur le sexe, son usage, son commerce. Au coeur des débats passionnés où les valeurs morales s'opposent aux choix privés et individuels, Aglaé fait entendre une autre voix, le chant d'une liberté.ÇA ME PLAÎT ENCORE PLUS D'AVOIR L'AIR D'UNE PUTAIN, À MON ÂGE !