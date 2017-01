Plus d'infos sur le spectacle A Vif à Paris

Un spectacle de et avec KERY JAMESMise en scène JEAN-PIERRE BAROEt avec YANNIK LANDREINCOMBIEN PARVIENNENT MÊME JUSQU'À LA PORTE ?Avec son art de la contestation, son discours engagé, sa parole enflammée, Kery James a rempli Bercy et les Bouffes du Nord. Poète humaniste, rappeur, inventeur de langue, les mots sont pour lui les instruments d'un combat, une arme libertaire. Après plus de vingt ans de carrière, il remet en cause son outil, écrit un dialogue. Deux voix s'opposent dans une joute en phase directe avec le monde. Deux avocats défendent des causes ennemies. Pour le premier, l'État est coupable de la situation des banlieues. Mais le second atteste que les citoyens sont responsables de leur condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il s'agit d'un concours organisé en fin du cursus de l'École de formation du barreau. L'exercice consiste en un affrontement verbal, ludique, éclatant.Kery James lui-même assume le rôle de maître Souleymane. Le comédien Yannik Landrein lui tient tête. Il a travaillé sous la direction de Luc Bondy, John Malkovich ou Nicolas Bouchaud, il revêt la robe de maître Yann. Leur metteur en scène Jean-Pierre Baro, associé au Centre dramatique national de Sartrouville et aux Scènes du Jura, a croisé les routes de Jean-Pierre Vincent ou de David Lescot. Il organise le dialogue dans une agora passionnée, convoque les voix de « deux France » pour les faire entendre, pour y voir plus clair. À vif restaure un cadre possible du « vivre ensemble » par l'échange de la parole : il réveille un théâtre politique, radical, nécessaire parce que poétique.