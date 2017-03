Plus d'infos sur le spectacle Soudain L'ete Dernier à Paris

SOUDAIN L'ETE DERNIER :De Tennessee Williams Mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig création Avec Jean-Baptiste Anoumon, Océane Cairaty, Virginie Colemyn, Boutaïna El Fekkak, Glenn Marausse, Luce Mouchel, Marie RémondDurée : 1h45Soudain, l'été dernier, quelque chose s'est rompu. Jusque-là, la vie de Sébastien Venable suivait son cours, aussi régulier qu'un phénomène naturel. Tous les étés se succédaient, se ressemblaient, et il y en eut vingt-cinq. La saison venue, Sébastien partait en voyage à l'étranger avec Violette, sa mère. Leur couple, nous dit-elle, vivait d'une vie quasi divine, comme en un rêve, hors du temps. Et chacun de ces longs séjours donnait à Sébastien l'occasion d'ajouter un poème – un seul par an – au livre de son oeuvre unique, le Poème de l'été. Car il était poète avant tout. Telle est la version de Violette. Telle est sa vérité. Il ne peut pas, il ne doit pas y en avoir d'autre. Sébastien est mort soudain, à Cabeza de Lobo, l'été dernier. Dans quelles circonstances ? Pour une fois, Violette n'accompagnait pas son fils. Pour quelles raisons ? Quelque chose n'est pas dit. Quelque chose ne doit surtout pas l'être. Aux yeux de sa mère, la mort de Sébastien n'a pas à être interrogée. Elle est un point final, parachevant l'existence du poète sur une note tragiquement abrupte, peut-être, mais sans en modifier profondément le sens. Elle est aussi un point aveugle, car Violette ne peut admettre que le véritable Sébastien ne coïncide pas avec l'icône impeccable à laquelle elle voue un culte fanatique. En voyageant sans elle pour la première fois, son fils lui avait échappé ; davantage, il l'avait trahie en acceptant la compagnie de sa cousine Catherine. Aujourd'hui, la jeune rivale doit en payer le prix. Ce sera d'ailleurs « pour son bien » : n'a-t-elle pas perdu la raison ? Internée, lobotomisée, Catherine retrouvera la paix... et cessera de propager, sur la mort de Sébastien, une rumeur affreuse, forcément fausse, un pur délire. Telle que la raconte Catherine, la mort de Sébastien est comme un cratère par lequel le réel risque de remonter, dévastant tout sur son passage.