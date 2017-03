Plus d'infos sur le spectacle Michaël Hirsch - Pourquoi ? à Paris

MICHAEL HIRSCH - POURQUOI ? Reprise

Seul en scène, Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient l'imaginaire et la poésie. Un voyage réjouissant, impertinent et drôle.

Le prix des places est compris entre : 19.00 et 28.50 ?

Date : mercredi 18 janvier 2017 au dimanche 2 avril 2017

