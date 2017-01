Plus d'infos sur le spectacle Les Fourberies De Scapin à Paris

Scapin, valet rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l'amour véritable. Une troupe de cinq comédiens et musiciens s'empare d'une des comédies les plus drôles de Molière dans un rythme endiablé de théâtre de tréteaux.