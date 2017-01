Plus d'infos sur le spectacle La Ronde à Paris

Le spectacle La Ronde a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

La Ronde d'Arthur Schnitzler Mise en scène Anne Kessler Distribution Sylvia Bergé : L'Actrice Françoise Gillard : La Jeune Femme mariée Laurent Stocker : Le Comte Julie Sicard : La Grisette Hervé Pierre : L'Auteur Nâzim Boudjenah : Le Mari Louis Arene : Le Narrateur Benjamin Lavernhe : Le Jeune Homme Noam Morgensztern : Le Soldat Anna Cervinka : La Bonne Pauline Clément : La ProstituéeAlors qu'il voulait initialement intituler son oeuvre La Ronde d'amour, Arthur Schnitzler en modifia le titre pour minimiser les risques de la censure qui touchera néanmoins sa pièce un an après sa publication en Allemagne en 1903. On considérait alors que l'auteur et médecin viennois – que Freud reconnaissait comme son « sosie » sur le plan artistique – y portait atteinte aux bonnes moeurs. Dans cette suite de saynètes convoquant à chaque fois des personnages issus de classes sociales différentes – prostituée, soldat, femme mariée, comte... –, il met en scène une rencontre qui s'achève juste après l'acte sexuel, évoqué par de simples points de suspension. À chaque révolution de la ronde, l'un des deux protagonistes se retrouve dans le duo suivant. Cent vingt ans après l'écriture de cette curiosité théâtrale, trois décennies après la mise en scène d'Alfredo Arias avec la Troupe, Anne Kessler se prend au jeu de son étrange mécanique et des ressorts qu'offre une telle circulation du désir. Pour sa huitième création à la Comédie-Française, la sociétaire déploie son inventivité sensible, déjà à l'oeuvre dans sa Double Inconstance de Marivaux reprise cette saison. Échappant au folklore du lit à baldaquin, elle creuse la densité de cette valse en dix dialogues sur laquelle plane à l'époque la menace de la syphilis. L'auteur pensait son petit chef-d'oeuvre impubliable mais pressentait déjà qu'il jetterait « un jour singulier sur certains aspects de notre civilisation. » ***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau "Alerte Attentat", toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l'accès à l'enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension.