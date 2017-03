Plus d'infos sur le spectacle Ici, Il N'y A Pas De Pourquoi ! à Paris

Le témoignage saisissant d'un homme incarcéré dans un camp ou comment survivre à l'horreur.

Ici il n'y a pas de pourquoi ! est le témoignage poignant d'un individu arrêté et incarcéré dans un camp. Après avoir été rasé, tondu, tatoué, dépouillé de tout ce qui faisait de lui un homme, il parvient à survivre en assimilant les codes du camp. Malgré la souffrance, le travail forcé, les coups, le froid et la faim omniprésente, il veut résister jusqu'au printemps.

À travers son récit, il s'interroge et nous questionne sur cette expérience de déshumanisation absolue et totale. Par sa voix, s'expriment et s'entendent toutes les voix de ceux qui subissent partout et de tous temps ces mêmes souffrances, cette même injustice.

Auteur : Primo Levi, Pieralberto Marché

Artistes : Tony Harrisson

Metteur en scène : Tony Harrisson

