Plus d'infos sur le spectacle 20 000 Lieues Sous Les Mers à Paris

20 000 lieues sous les mers de Jules Verne (adaptation de Christian Hecq et Valérie Lesort) Mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort Distribution Cécile Brune : Voix off Christian Gonon : Ned Land, maître harponneur et manipulation de marionnettes Christian Hecq : le Capitaine Nemo et manipulation de marionnettes Nicolas Lormeau : le Professeur Aronnax et manipulation de marionnettes Benjamin Lavernhe : Conseil, serviteur du Professeur Aronnax et manipulation de marionnettes Noam Morgensztern : Flippos, second du Capitaine Nemo et manipulation de marionnettesEn 2015, Christian Hecq, sociétaire, et Valérie Lesort relevaient le défi de créer, avec 20 000 lieues sous les mers, un spectacle pour acteurs et marionnettes. Six comédiens de la Troupe allaient apprendre l'art de la manipulation pour donner vie à l'équipage du Nautilus et au monde qui l'entoure, celui des grands fonds. Tour à tour à vue sur le plateau et manipulateurs cachés dans le noir des profondeurs, les acteurs nous embarquent à bord du Nautilus, vaisseau légendaire tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe. Utilisant le principe du théâtre noir, méduses et poissons semblent flotter dans ce monde où la lumière du jour ne pénètre jamais. « Sur scène, la marionnette permet à l'acteur des mouvements, des expressions, des accélérations que son corps est incapable de faire, elle prolonge et démultiplie son expression corporelle. Je parle souvent de “dynamo-rythme” à propos de la faculté de reproduire la dynamique d'un être. Ici, pour les poissons, c'est un mélange de mouvements lents et rapides, exécutés de façon apparemment aléatoire. C'est un spectacle d'images où les poissons peuvent faire une sacrée concurrence aux acteurs ! » dit Christian Hecq. Toute la poésie et l'univers fantastique de l'oeuvre de Jules Verne se retrouvent dans ce tour du monde à travers les océans où les enfants, petits et grands, aiment à se replonger. ***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau "Alerte Attentat", toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l'accès à l'enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension.