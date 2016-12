Plus d'infos sur le spectacle Paradis à La Folie ! à Paris

LE PARADIS LATIN Cabaret, Rive Gauche, ParisLe célèbre Cabaret Parisien se situe au coeur de Paris, à quelques pas de Notre Dame et du Panthéon. Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de la capitale, le Paradis Latin présente son spectacle “Paradis à la Folie” et accueille des artistes prestigieux que l'on vient admirer du monde entier. Un cocktail fabuleux de tableaux entraînants, des attractions spectaculaires, un French Cancan époustouflant !Une revue pétillante, une cuisine et un service de qualité vous garantissent un moment unique et inoubliable pour tout type d'événement dans le plus Parisien des Grands Cabarets.Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Dîner à 20h, un spectacle par soir à 21h30.Revue Gourmande à 21h : Cat 2 :« CHAMPAGNE & MACARONS» Une soirée sous le signe de la gourmandise avec 5 délicieux macarons accompagnés d'une 1/2 bouteille de Champagne Brut pour profiter au mieux du spectacle du Paradis Latin.Arrivée 21h – Spectacle 21h30 – Grand final 23h